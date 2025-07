Il musicista del 700 detto il Buranello nei cruciverba: la soluzione è Galuppi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il musicista del 700 detto il Buranello' è 'Galuppi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GALUPPI

Curiosità e Significato di Galuppi

Hai risolto il cruciverba con Galuppi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Galuppi.

Perché la soluzione è Galuppi? Galuppi, noto come il Buranello, è stato un compositore e musicista veneziano del 700, celebre per le sue opere e musica da camera. Il soprannome deriva dal suo luogo di nascita, Burano, isola vicina a Venezia. La sua arte ha contribuito in modo significativo allo sviluppo della musica barocca e classica italiana, lasciando un’eredità duratura nel panorama musicale.

Come si scrive la soluzione Galuppi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il musicista del 700 detto il Buranello", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

A Ancona

L Livorno

U Udine

P Padova

P Padova

I Imola

