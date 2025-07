Il Francesco doppiatore di George Clooney nei cruciverba: la soluzione è Pannofino

PANNOFINO

Curiosità e Significato di Pannofino

Perché la soluzione è Pannofino? PANNOFINO è un termine colloquiale italiano che indica una persona molto pignola, precisina o che si preoccupa eccessivamente dei dettagli. Deriva dall’unione di panno (tessuto) e il suffisso -fino, suggerendo una sorta di perfezionista o maniaco del dettaglio. È usato spesso in modo scherzoso per descrivere chi è troppo scrupoloso, perfettino o puntiglioso, come nel caso del doppiatore di George Clooney.

Come si scrive la soluzione Pannofino

Stai cercando la risposta alla definizione "Il Francesco doppiatore di George Clooney"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

N Napoli

N Napoli

O Otranto

F Firenze

I Imola

N Napoli

O Otranto

