MOROSO

Curiosità e Significato di Moroso

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Moroso, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Moroso? Il termine moroso indica una persona che, pur avendo l'obbligo di pagare un debito, ritarda o omette di farlo. È spesso usato in ambito finanziario per descrivere chi non salda le fatture o le rate nei tempi stabiliti. Essere moroso può comportare sanzioni o interessi di mora, evidenziando la sua posizione di ritardatario nel rispetto degli impegni di pagamento.

Come si scrive la soluzione Moroso

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il debitore ritardatario", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

R Roma

O Otranto

S Savona

O Otranto

