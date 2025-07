Il Christian dei cinepanettoni nei cruciverba: la soluzione è De Sica

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il Christian dei cinepanettoni' è 'De Sica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DE SICA

Curiosità e Significato di De Sica

La parola De Sica è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: De Sica.

Perché la soluzione è De Sica? Il Christian dei cinepanettoni si riferisce a uno degli attori simbolo di questa serie di commedie italiane, famoso per il suo stile riconoscibile e le interpretazioni divertenti. La soluzione De Sica richiama la leggendaria famiglia di artisti italiani, in particolare il celebre regista e attore Vittorio De Sica, che ha segnato il cinema nostrano. Quindi, si tratta di un omaggio all'icona del cinema italiano.

Come si scrive la soluzione De Sica

Se "Il Christian dei cinepanettoni" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

E Empoli

S Savona

I Imola

C Como

A Ancona

