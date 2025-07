Gestione, amministrazione nei cruciverba: la soluzione è Gerenza

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gestione, amministrazione' è 'Gerenza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GERENZA

Curiosità e Significato di Gerenza

Hai risolto il cruciverba con Gerenza? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Gerenza.

Perché la soluzione è Gerenza? La parola gerenza indica l'insieme delle attività di gestione e amministrazione di un'azienda, di un ufficio o di un progetto. Si riferisce alla capacità di organizzare risorse, coordinare operazioni e prendere decisioni strategiche per garantire il buon funzionamento. In pratica, rappresenta la guida e il controllo delle attività quotidiane, assicurando che tutto proceda come pianificato e con successo.

Come si scrive la soluzione Gerenza

La definizione "Gestione, amministrazione" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

E Empoli

R Roma

E Empoli

N Napoli

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R N U I I I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIUNITI" RIUNITI

