PALIO

Curiosità e Significato di Palio

Perché la soluzione è Palio? Il palio è una tradizione italiana che si svolge in varie città, ma la più famosa è quello di Siena. Si tratta di una corsa di cavalli tra i rioni storici, con un’atmosfera carica di passione e rivalità. Questo evento rappresenta l’identità e l’antica storia del territorio, coinvolgendo tutta la comunità. Un vero e proprio spirito di festa e orgoglio locale.

Come si scrive la soluzione Palio

Hai trovato la definizione "Gara... senese" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

L Livorno

I Imola

O Otranto

