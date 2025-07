Fu travolto dallo scandalo del Watergate nei cruciverba: la soluzione è Nixon

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fu travolto dallo scandalo del Watergate' è 'Nixon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NIXON

Curiosità e Significato di Nixon

Vuoi sapere di più su Nixon? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Nixon.

Perché la soluzione è Nixon? Nixon si riferisce a Richard Nixon, il 37º presidente degli Stati Uniti, coinvolto nello scandalo del Watergate. Questo evento politico, scoppiato negli anni '70, portò alla sua dimissione e cambiò per sempre la politica americana. La parola rappresenta quindi un simbolo di crisi politica e di come i segreti possono sfociare in scandali di vasta portata. È un nome che evoca corruzione e impegno pubblico.

Come si scrive la soluzione Nixon

Hai trovato la definizione "Fu travolto dallo scandalo del Watergate" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

I Imola

X Xeres

O Otranto

N Napoli

