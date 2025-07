Forata nei cruciverba: la soluzione è Bucata

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Forata' è 'Bucata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BUCATA

Curiosità e Significato di Bucata

Non fermarti alla soluzione! Conosci Bucata più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Bucata.

Perché la soluzione è Bucata? Forata indica un'apertura o un buco praticato in un oggetto, come una stoffa o una superficie. È un termine usato spesso in sartoria, edilizia o artigianato per descrivere un foro che permette il passaggio di fili, cavi o aria. La parola richiama quindi l'idea di uno spazio vuoto creato intenzionalmente, elemento fondamentale in molte lavorazioni e progetti creativi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: forata o schiumarolaUna pasta lunga forataEccola circolare con un buco ma non è la ruota forataPallina di vetro forataSuona anche grazie alla sua cassa forata

Come si scrive la soluzione Bucata

Hai davanti la definizione "Forata" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

U Udine

C Como

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A R T C O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARATO" CARATO

