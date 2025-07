Fata madrina di Cenerentola nei cruciverba: la soluzione è Smemorina

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fata madrina di Cenerentola' è 'Smemorina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SMEMORINA

Curiosità e Significato di Smemorina

Vuoi sapere di più su Smemorina? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Smemorina.

Perché la soluzione è Smemorina? Smemorina è un termine scherzoso e affettuoso che indica una persona molto smemorata, spesso dimentica anche le cose più semplici. È come un modo divertente per descrivere chi ha la memoria corta, quasi come se fosse vittima di una fata madrina che si prende gioco di lei, lasciandola un po’ smemorata. Un termine che rende più leggero e ironico il ricordo delle piccole dimenticanze quotidiane.

Come si scrive la soluzione Smemorina

Hai trovato la definizione "Fata madrina di Cenerentola" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

M Milano

E Empoli

M Milano

O Otranto

R Roma

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F I U C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FAUCI" FAUCI

