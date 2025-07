Falsificatori, fingono di essere qualcun altro nei cruciverba: la soluzione è Impostori

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Falsificatori, fingono di essere qualcun altro' è 'Impostori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMPOSTORI

Curiosità e Significato di Impostori

Non fermarti alla soluzione! Conosci Impostori più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Impostori.

Perché la soluzione è Impostori? Gli impostori sono persone che si travestono o si spacciano per qualcun altro, spesso per ingannare o ottenere vantaggi. Si fingono diverse identità, nascondendo la vera natura o intenzioni dietro un'apparenza falsa. Questa strategia di inganno può essere usata in vari contesti, dal gioco alla vita reale, ma sempre con l'obiettivo di confondere e trarre profitto dalle bugie.

Come si scrive la soluzione Impostori

Se "Falsificatori, fingono di essere qualcun altro" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

M Milano

P Padova

O Otranto

S Savona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

