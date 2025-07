È causata da un alta temperatura su un metallo nei cruciverba: la soluzione è Fusione

FUSIONE

Curiosità e Significato di Fusione

Perché la soluzione è Fusione? La fusione è il processo in cui un metallo passa dallo stato solido a quello liquido a causa di un aumento di temperatura. È ciò che accade, ad esempio, quando si scioglie il ferro o l’oro per modellarlo o lavorarlo. Un passaggio fondamentale in metallurgia e lavorazioni industriali, che permette di plasmare i metalli secondo le esigenze. La fusione è quindi un fenomeno naturale e tecnologico essenziale.

Come si scrive la soluzione Fusione

F Firenze

U Udine

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

