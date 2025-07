Come la gola di chi ha bisogno di dissetarsi nei cruciverba: la soluzione è Arsa

Home / Soluzioni Cruciverba / Come la gola di chi ha bisogno di dissetarsi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Come la gola di chi ha bisogno di dissetarsi' è 'Arsa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARSA

Curiosità e Significato di Arsa

Approfondisci la parola di 4 lettere Arsa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Arsa? Arsa indica qualcosa che è diventato secco, bruciato o privo di umidità. È usato per descrivere una gola che ha bisogno di essere dissetata, perché è molto secca e irritata. La parola richiama l’idea di una condizione di estrema sete o mancanza di idratazione, come quando qualcosa si è asciugato completamente. In breve, rappresenta la sensazione di forte sete o secchezza nella gola.

Come si scrive la soluzione Arsa

Non riesci a risolvere la definizione "Come la gola di chi ha bisogno di dissetarsi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

R Roma

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A N A C E E M L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MELARANCE" MELARANCE

