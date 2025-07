Cadde in testa a Newton nei cruciverba: la soluzione è Mela

MELA

Curiosità e Significato di Mela

Vuoi sapere di più su Mela? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Mela.

Perché la soluzione è Mela? MELA è il termine che deriva dal latino malum e indica il frutto del melo, simbolo di conoscenza e tentazione. In modo figurato, rappresenta anche il desiderio di scoperta o l’idea di una soluzione semplice e naturale a un problema complesso. Insomma, la mela è molto più di un frutto: è un simbolo di scienza, curiosità e sapienza.

Come si scrive la soluzione Mela

La definizione "Cadde in testa a Newton" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

E Empoli

L Livorno

A Ancona

