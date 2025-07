Bloccare l auto nei cruciverba: la soluzione è Frenare

FRENARE

Curiosità e Significato di Frenare

Approfondisci la parola di 7 lettere Frenare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Frenare? Frenare significa ridurre la velocità di un veicolo, spesso per evitare un ostacolo o prepararsi a una sosta. È un gesto fondamentale per la sicurezza stradale e il controllo del mezzo. Quando si blocca l’auto, si sta appunto frenando, ovvero impedendo o rallentando il movimento. In definitiva, è un'azione essenziale per guidare in modo responsabile e sicuro.

Come si scrive la soluzione Frenare

Hai davanti la definizione "Bloccare l auto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

R Roma

E Empoli

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R I I T L M R O O G O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARTIROLOGIO" MARTIROLOGIO

