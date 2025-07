Animali come i grizzly nei cruciverba: la soluzione è Orsi

Home / Soluzioni Cruciverba / Animali come i grizzly

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Animali come i grizzly' è 'Orsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORSI

Curiosità e Significato di Orsi

Approfondisci la parola di 4 lettere Orsi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Orsi? Gli orsi sono grandi mammiferi appartenenti alla famiglia degli ursidi, noti per la loro forza, agilità e pelliccia folta. Si trovano in diverse parti del mondo, come Nord America, Europa e Asia, e vivono in ambienti vari, dalle foreste alle montagne. Animali maestosi e riservati, rappresentano spesso simboli di potenza e natura selvaggia. Sono davvero creature affascinanti da conoscere meglio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Animali delle terre polariBrutti animaliUna mostra di animaliGli animali come i maialiAnimali che forniscono prosciutti e insaccati

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Orsi

La definizione "Animali come i grizzly" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

R Roma

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T W E R N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "WINTER" WINTER

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.