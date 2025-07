Veloci... come un missile nei cruciverba: la soluzione è Ipersonici

IPERSONICI

Curiosità e Significato di Ipersonici

Hai risolto il cruciverba con Ipersonici? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Ipersonici.

Perché la soluzione è Ipersonici? Il termine ipersonici si riferisce a veicoli o proiettili che viaggiano a velocità superiori a cinque volte quella del suono, ossia oltre i 6.174 km/h. Questa tecnologia permette spostamenti rapidissimi, quasi come essere scagliati come un missile. È un termine spesso usato nel settore aerospaziale e militare per descrivere sistemi avanzati di alta velocità e precisione, rappresentando il massimo dell’innovazione in velocità.

Come si scrive la soluzione Ipersonici

I Imola

P Padova

E Empoli

R Roma

S Savona

O Otranto

N Napoli

I Imola

C Como

I Imola

