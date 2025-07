Un altro nome dei meloni nei cruciverba: la soluzione è Poponi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un altro nome dei meloni' è 'Poponi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POPONI

Curiosità e Significato di Poponi

Vuoi sapere di più su Poponi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Poponi.

Perché la soluzione è Poponi? Poponi è un termine dialettale italiano che indica i meloni, in particolare quelli più piccoli o di varietà locali. È un modo colorito e affettuoso per riferirsi a questo frutto dolce e rinfrescante, molto apprezzato durante l’estate. Conoscere termini come poponi permette di scoprire le sfumature della lingua italiana e la ricchezza delle sue espressioni popolari.

Come si scrive la soluzione Poponi

Stai cercando la risposta alla definizione "Un altro nome dei meloni"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

P Padova

O Otranto

N Napoli

I Imola

