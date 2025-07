Ultimatum nei cruciverba: la soluzione è Aut Aut

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ultimatum' è 'Aut Aut'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUT AUT

Curiosità e Significato... La parola Aut Aut è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Aut Aut.

Perché la soluzione è Aut Aut? Ultimatum è una richiesta o condizione finale, spesso con conseguenze se non accettata. È come un avviso decisivo che lascia poco spazio a negoziazioni. La parola deriva dal latino ultimatum, che significa ultimo. In situazioni di tensione, rappresenta l'ultima possibilità per trovare un accordo prima di passare alle azioni decisive, evidenziando l'importanza di scegliere con attenzione come reagire.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ripetuto è un ultimatumChi lo ripete sta dando un ultimatum

A Ancona

U Udine

T Torino

A Ancona

U Udine

T Torino

