La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Stampare monete' è 'Coniare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONIARE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Coniare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Coniare? Coniare significa creare o produrre monete, spesso attraverso un processo di fusione e stampa su uno stampo ufficiale. Il termine deriva dall'arte di forgiare monete di metallo, ma può essere usato anche in senso figurato per indicare la nascita o la creazione di qualcosa di nuovo. In breve, coniare è l'atto di dare forma e valore a una moneta o, figuratamente, a un'idea.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Stampare monete o medaglieLe monete cubaneSi riempiono di moneteAllineava le monete CEESparare o stampare

Stai cercando la risposta alla definizione "Stampare monete"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

N Napoli

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

