Spettacolo satirico d imitazione di una persona nei cruciverba: la soluzione è Parodia

Home / Soluzioni Cruciverba / Spettacolo satirico d imitazione di una persona

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Spettacolo satirico d imitazione di una persona' è 'Parodia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARODIA

Curiosità e Significato di Parodia

La soluzione Parodia di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Parodia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Parodia? La parodia è una forma di satira che riproduce in modo divertente e spesso esagerato una persona, un'opera o un evento, con l’obiettivo di evidenziarne i tratti distintivi. È un modo creativo per commentare e criticare, offrendo allo stesso tempo svago e riflessione. In sostanza, la parodia rende omaggio e allo stesso tempo smaschera, rendendo questa forma di imitazione unica nel suo genere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Genera errori di personaControllare di personaOgni personaTre note sorelle dello spettacoloLa Rodriguez dello spettacolo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Parodia

La definizione "Spettacolo satirico d imitazione di una persona" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

R Roma

O Otranto

D Domodossola

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T C L O A U M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MACULATO" MACULATO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.