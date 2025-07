Spesso li colora chi li ha bianchi nei cruciverba: la soluzione è Capelli

Home / Soluzioni Cruciverba / Spesso li colora chi li ha bianchi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Spesso li colora chi li ha bianchi' è 'Capelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPELLI

Curiosità e Significato di Capelli

Hai risolto il cruciverba con Capelli? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Capelli.

Perché la soluzione è Capelli? I capelli sono i filamenti di cheratina che coprono il cuoio capelluto, variando in colore, lunghezza e stile. Spesso vengono tinti o colorati da chi ha i capelli bianchi per nascondere l'invecchiamento o cambiare look. Sono simbolo di identità e stile, e cambiano con le mode e le stagioni. La loro cura e bellezza raccontano molto di noi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I sarti li tengono spesso sul colloL irascibile li ha a fior di pelleLi ha il motore a scoppioLi fa chi ha buona miraLi miete chi ha successo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Capelli

Se ti sei imbattuto nella definizione "Spesso li colora chi li ha bianchi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

P Padova

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A T I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRINA" TRINA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.