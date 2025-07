Sia mia che tua nei cruciverba: la soluzione è Nostra

NOSTRA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Nostra, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Nostra? Nostra indica qualcosa che appartiene a noi, un possessivo che coinvolge sia il soggetto che l’oggetto. È usata per esprimere un legame di proprietà o condivisione, come in la nostra casa o la nostra idea. In sostanza, rappresenta ciò che condividiamo o a cui abbiamo affetto, sottolineando un senso di appartenenza e collaborazione. La parola è fondamentale per comunicare affetto e collettività.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Né mia né tuaCantavano Mamma miaLo è sia il Nebbiolo che il SangioveseQuello amoroso non è detto sia equilateroLa Mia di Quelli che il calcio

