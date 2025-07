Si fa a fine gestione nei cruciverba: la soluzione è Bilancio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si fa a fine gestione' è 'Bilancio'.

BILANCIO

Curiosità e Significato di Bilancio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Bilancio.

Perché la soluzione è Bilancio? Si fa a fine gestione indica un momento in cui si verifica il risultato finale di un’attività o di un progetto, spesso riassunto attraverso un bilancio. Il bilancio è un documento che riporta entrate, uscite e la situazione patrimoniale di un’azienda, permettendo di valutare se si è raggiunto l’obiettivo prefisso. In sostanza, è il modo per capire come sono andate le cose alla fine di un periodo.

Come si scrive la soluzione Bilancio

B Bologna

I Imola

L Livorno

A Ancona

N Napoli

C Como

I Imola

O Otranto

