La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Seccato o scontrato' è 'Urtato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

URTATO

Curiosità e Significato di Urtato

La parola Urtato è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Urtato.

Perché la soluzione è Urtato? Urtato indica l'azione di aver colpito accidentalmente qualcosa o qualcuno, causando un piccolo impatto o una botta. È un termine comune per descrivere quando si tocca o si scontra leggermente, spesso senza intenzione. Questa parola aiuta a chiarire un contatto momentaneo e non violento, ed è usata frequentemente nelle conversazioni quotidiane per rendere più vivida l’immagine di un urto accidentale.

Come si scrive la soluzione Urtato

Se "Seccato o scontrato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

U Udine

R Roma

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

