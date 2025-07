Roditori onnivori nei cruciverba: la soluzione è Ratti

Home / Soluzioni Cruciverba / Roditori onnivori

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Roditori onnivori' è 'Ratti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RATTI

Curiosità e Significato di Ratti

Vuoi sapere di più su Ratti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Ratti.

Perché la soluzione è Ratti? Roditori onnivori si riferisce a piccoli mammiferi come i ratti, che si nutrono di una vasta gamma di alimenti, sia vegetali che animali. Sono adattabili e capaci di mangiare praticamente di tutto, il che li rende molto resilienti in ambienti diversi. La parola RATTI rappresenta appunto questi roditori onnivori, noti per la loro versatilità alimentare e capacità di sopravvivenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Comuni roditori onnivoriVivacissimi roditoriRoditori dormiglioniVeleno per roditoriBaffuti roditori

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ratti

Stai cercando la risposta alla definizione "Roditori onnivori"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D O F E N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FEDONE" FEDONE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.