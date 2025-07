Riunioni con il rinfresco nei cruciverba: la soluzione è Trattenimenti

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Riunioni con il rinfresco' è 'Trattenimenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRATTENIMENTI

Curiosità e Significato di Trattenimenti

La parola Trattenimenti è una soluzione di 13 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Trattenimenti.

Perché la soluzione è Trattenimenti? Trattenimenti indica momenti di svago, divertimento o relax, spesso accompagnati da cibo e bevande. È ciò che rende un evento piacevole e conviviale, come una festa o una riunione informale. In sostanza, sono tutte le attività che aiutano le persone a rimanere insieme in allegria. Insomma, un modo per condividere momenti di gioia e spensieratezza con gli altri.

Come si scrive la soluzione Trattenimenti

Non riesci a risolvere la definizione "Riunioni con il rinfresco"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

N Napoli

I Imola

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C A O C N A S R O A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CRONACA ROSA" CRONACA ROSA

