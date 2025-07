Riposo... esagerato nei cruciverba: la soluzione è Ozio

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Riposo... esagerato' è 'Ozio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OZIO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 4 lettere Ozio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ozio? Ozio indica il piacere di dedicarsi al riposo e al relax, lontano da impegni e stress. È il momento di pausa in cui ci si concede un meritato svago, spesso associato a sensazioni di tranquillità e benessere. In sintesi, l’ozio è il lusso di prendersi tempo per sé stessi, un vero antidoto allo stress quotidiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Bianche non dànno riposoRiposo pomeridianoQuello nervoso richiede un lungo riposoSi riscuote a riposoSono fatti per il riposo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Riposo... esagerato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

Z Zara

I Imola

O Otranto

A S O M I Z Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ZIO SAM" ZIO SAM

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.