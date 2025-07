Ricco di calorie nei cruciverba: la soluzione è Energetico

ENERGETICO

Curiosità e Significato di Energetico

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Energetico, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Energetico? Energetico è un termine che indica qualcosa che fornisce molta energia o calorie, come gli alimenti ricchi di zuccheri e grassi. È spesso usato per descrivere cibi o bevande che danno una carica immediata, aiutando a mantenere attivi e concentrati durante la giornata. In breve, ciò che è energetico aiuta il corpo a funzionare al meglio, anche nei momenti più impegnativi.

Come si scrive la soluzione Energetico

E Empoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

G Genova

E Empoli

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T O A I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OLIATA" OLIATA

