Perché la soluzione è Previsti? Pronosticati deriva da pronosticare, ovvero prevedere o stimare in anticipo. Si riferisce a eventi, dati o condizioni che sono stati previsti o stimati per il futuro. È un termine spesso usato in ambito meteorologico, sportivo o economico per indicare ciò che si aspetta possa accadere. In sintesi, indica ciò che è stato previsto o anticipato, aiutando a pianificare e prepararsi al meglio.

P Padova

R Roma

E Empoli

V Venezia

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O M I N E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIMONE" TIMONE

