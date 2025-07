Poscritto aggiuntivo su una scrittura legale nei cruciverba: la soluzione è Codicillo

Home / Soluzioni Cruciverba / Poscritto aggiuntivo su una scrittura legale

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Poscritto aggiuntivo su una scrittura legale' è 'Codicillo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CODICILLO

Curiosità e Significato di Codicillo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Codicillo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Codicillo.

Perché la soluzione è Codicillo? Il codicillo è un documento scritto che integra o modifica una disposizione testamentaria già esistente. Spesso si utilizza per aggiungere o cambiare dettagli senza dover riscrivere tutto il testamento. È un modo semplice e rapido di aggiornare le volontà del testatore, mantenendo validità legale. In sostanza, rappresenta un'aggiunta ufficiale e riconosciuta alle ultime volontà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le e-mail con valenza legaleQuella estiva e legaleIn estate è legaleA Ferragosto è legaleQuello B era un sistema di scrittura miceneo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Codicillo

Hai trovato la definizione "Poscritto aggiuntivo su una scrittura legale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

D Domodossola

I Imola

C Como

I Imola

L Livorno

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I O I N L U O R C T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IN ALTO I CUORI" IN ALTO I CUORI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.