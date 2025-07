Popolo berbero nei cruciverba: la soluzione è Tuareg

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Popolo berbero' è 'Tuareg'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TUAREG

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Tuareg? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Tuareg.

Perché la soluzione è Tuareg? I Tuareg sono un popolo berbero nomade del Sahara, riconosciuti per il loro abbigliamento blu e la cultura ricca di tradizioni antiche. Conosciuti anche come popolo del deserto, sono esperti di pastorizia, commercio e navigazione delle dune. La loro identità si distingue per il linguaggio, i costumi e un forte senso di appartenenza a questa regione affascinante e misteriosa.

