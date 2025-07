Pittore veneziano famoso per le sue vedute nei cruciverba: la soluzione è Canaletto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Pittore veneziano famoso per le sue vedute' è 'Canaletto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANALETTO

Curiosità e Significato di Canaletto

Vuoi sapere di più su Canaletto?

Perché la soluzione è Canaletto? Canaletto è il nome di un celebre pittore veneziano del XVIII secolo, famoso per le sue affascinanti vedute della città. Le sue opere catturano con grande dettaglio e realismo i panorami di Venezia, rendendolo uno dei maestri della scena artistica dell'epoca. La sua arte ha contribuito a far conoscere il fascino di Venezia in tutto il mondo, lasciando un patrimonio che ancora oggi ammiriamo.

Come si scrive la soluzione Canaletto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Pittore veneziano famoso per le sue vedute", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

N Napoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

