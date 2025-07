Permette all ex coniuge di risposarsi nei cruciverba: la soluzione è Divorzio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Permette all ex coniuge di risposarsi' è 'Divorzio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIVORZIO

Curiosità e Significato di Divorzio

La parola Divorzio è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Divorzio.

Perché la soluzione è Divorzio? Il divorzio è l'atto legale che pone fine a un matrimonio, consentendo agli ex coniugi di risposarsi se lo desiderano. È una procedura ufficiale che libera entrambe le parti da obblighi e vincoli matrimoniali, permettendo di intraprendere nuove relazioni senza impedimenti legali. In sostanza, il divorzio apre la strada a un nuovo inizio sentimentale e civile.

Come si scrive la soluzione Divorzio

Hai trovato la definizione "Permette all ex coniuge di risposarsi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

I Imola

V Venezia

O Otranto

R Roma

Z Zara

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I U L O C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LUCIO" LUCIO

