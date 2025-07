Passa incurante dei semafori nei cruciverba: la soluzione è Ambulanza

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Passa incurante dei semafori' è 'Ambulanza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMBULANZA

Curiosità e Significato di Ambulanza

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Ambulanza, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ambulanza? L'ambulanza è un veicolo di emergenza che soccorre persone ferite o malate, spesso in fretta e senza rispettare le regole del traffico, come i semafori. Il suo scopo è arrivare rapidamente sul luogo dell'incidente o in ospedale. La sua presenza è fondamentale per salvare vite umane, dimostrando come l'urgenza possa superare anche le norme stradali più rigorose.

Come si scrive la soluzione Ambulanza

Non riesci a risolvere la definizione "Passa incurante dei semafori"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

M Milano

B Bologna

U Udine

L Livorno

A Ancona

N Napoli

Z Zara

A Ancona

