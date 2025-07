Opinione o decisione comune a tutti nei cruciverba: la soluzione è Unanime

Home / Soluzioni Cruciverba / Opinione o decisione comune a tutti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Opinione o decisione comune a tutti' è 'Unanime'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UNANIME

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Unanime? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Unanime.

Perché la soluzione è Unanime? Unanime indica un accordo totale tra tutti i partecipanti su un'idea o decisione, senza dissentimenti. È come quando tutti sono d’accordo su qualcosa, condividendo lo stesso pensiero o opinione. Questa parola si usa spesso per descrivere consensi collettivi, ad esempio in un voto o in un giudizio condiviso. Insomma, rappresenta un consenso completo e senza differenze.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La sigla comune a tutti i laureatiOpinione comune e diffusaI criteri uguali per tuttiComune lombardo: BalsamoBen conosciuto da tutti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Opinione o decisione comune a tutti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

U Udine

N Napoli

A Ancona

N Napoli

I Imola

M Milano

E Empoli

T L S I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STELI" STELI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.