Nota esplicativa nei cruciverba: la soluzione è Glossa

Home / Soluzioni Cruciverba / Nota esplicativa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Nota esplicativa' è 'Glossa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GLOSSA

Curiosità e Significato di Glossa

La soluzione Glossa di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Glossa per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Glossa? Una nota esplicativa è un breve commento o chiarimento inserito in un testo per aiutare a comprendere meglio un termine o un concetto difficile. Spesso si trova nei dizionari o nelle annotazioni accademiche, offrendo spiegazioni supplementari senza interrompere il flusso della lettura. È uno strumento utile per approfondire e rendere più chiaro il significato di parole complesse.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sigla nota ai partigianiUna nota musicaleUna nota AmandaGiusy nota cantante italianaIl Tom della nota capanna

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Glossa

Hai trovato la definizione "Nota esplicativa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

L Livorno

O Otranto

S Savona

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P A M T E O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "APOTEMA" APOTEMA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.