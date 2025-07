Non concessi, rifiutati nei cruciverba: la soluzione è Negati

Home / Soluzioni Cruciverba / Non concessi, rifiutati

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Non concessi, rifiutati' è 'Negati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEGATI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Negati? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Negati.

Perché la soluzione è Negati? Negati indica qualcosa che è stato rifiutato o non concesso, come un permesso, una richiesta o un'opportunità. È il termine usato quando si comunica che qualcosa non è stato approvato o autorizzato, spesso in ambiti burocratici o amministrativi. Comprendere questo termine aiuta a capire i motivi per cui alcune richieste vengono respinte, evidenziando l'importanza di rispettare le regole e i criteri stabiliti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Rifiutati dalla redazioneRinnegati rifiutatiNon concessi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Non concessi, rifiutati" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

E Empoli

G Genova

A Ancona

T Torino

I Imola

T N E T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOTTE" NOTTE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.