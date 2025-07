Mettere in relazione e in comunicazione nei cruciverba: la soluzione è Collegare

COLLEGARE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Collegare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Collegare.

Perché la soluzione è Collegare? Collegare significa mettere in relazione e in comunicazione due o più elementi, creando un collegamento tra di essi. Può riferirsi a collegare persone, idee, oggetti o sistemi, favorendo il dialogo e lo scambio di informazioni. È un termine che sottolinea l'atto di unire e rendere compatibili componenti diverse, facilitando il funzionamento armonico e integrato di tutto ciò che si collega.

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

E Empoli

G Genova

A Ancona

R Roma

E Empoli

