La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo ripetono tante volte gli induisti' è 'Mantra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANTRA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Mantra, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Mantra? Gli induisti ripetono spesso la parola mantra, che significa una frase sacra o una sillaba ripetuta per favorire la meditazione e la concentrazione. È uno strumento spirituale potente, usato per calmare la mente e invocare energie divine. Con il tempo, il mantra diventa un modo semplice e efficace per connettersi con sé stessi e con il mondo spirituale.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo ripetono tante volte gli induisti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

