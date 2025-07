Lo ingrassa l occhio del padrone nei cruciverba: la soluzione è Cavallo

CAVALLO

Curiosità e Significato... La soluzione Cavallo di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cavallo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cavallo? Il termine cavallo si riferisce a un grande mammifero utilizzato come animale da soma o da corsa, noto per la sua forza e agilità. È simbolo di lavoro, libertà e tradizione rurale. Nella frase enigmistica, rappresenta qualcosa che può sembrare ingrassato dall'occhio del padrone, ovvero il suo aspetto cambia a seconda dell'osservatore. Un esempio di come le parole assumano significati diversi a seconda del contesto.

C Como

A Ancona

V Venezia

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

