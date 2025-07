Lo guida una regina nei cruciverba: la soluzione è Sciame

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo guida una regina' è 'Sciame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCIAME

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Sciame più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sciame.

Perché la soluzione è Sciame? SCIAME indica un grande gruppo di insetti, come api o vespe, che si muove insieme. Il termine deriva dal latino scaema, che significa ammasso o mucchio. È usato anche in senso figurato per descrivere folle o gruppi molto compatti. Quindi, quando si dice lo guida una regina, si fa riferimento alle api regine che dirigono il loro sciame, un esempio naturale di organizzazione e coordinazione.

