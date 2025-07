Li possono ricevere i piedi nei cruciverba: la soluzione è Pestoni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Li possono ricevere i piedi' è 'Pestoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PESTONI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Pestoni, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pestoni? I pestoni sono strumenti o parti di armi antiche, spesso usati come proiettili o oggetti contundenti. Il termine richiama l'idea di qualcosa che può essere ricevuto o colpito ai piedi, come nel gioco di parole. In pratica, i pestoni rappresentano elementi che, in passato, si potevano scagliare o usare per colpire, ma anche simbolicamente, possono essere associati a qualcosa che si riceve ai piedi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Li fa la trottola finche sta in piediSi possono ricevere nella ressaNoè li lasciò a piediPossono venire ai piediDànno il benvenuto a chi li mette sotto i piedi

P Padova

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

