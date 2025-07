La prendi quando la dai nei cruciverba: la soluzione è Mano

MANO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Mano più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Mano.

Perché la soluzione è Mano? Mano è la parte del corpo che usiamo per afferrare, toccare e gestire oggetti. È fondamentale per compiere azioni quotidiane e comunicare attraverso gesti. La frase La prendi quando la dai gioca sul doppio senso: si riferisce sia all’atto di prendere qualcosa con la mano, sia al gesto di consegnare o offrire. Un piccolo indizio di come le parole possano avere più significati a seconda del contesto.

M Milano

A Ancona

N Napoli

O Otranto

