MERCANTILE

Perché la soluzione è Mercantile? La parola mercantile si riferisce a tutto ciò che riguarda il commercio e le attività di trasporto di merci via mare. È legata alle navi e alle imprese che operano nel settore commerciale marittimo, distinguendosi da quelle militari o di guerra. In sostanza, indica un tipo di marina dedicata alle operazioni di scambio e vendita di beni, fondamentale per l’economia globale.

M Milano

E Empoli

R Roma

C Como

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A M T I A E N R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MATERANI" MATERANI

