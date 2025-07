La genitrice nei cruciverba: la soluzione è Madre

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La genitrice' è 'Madre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MADRE

Perché la soluzione è Madre? La genitrice è un termine formale e letterario che indica la donna che dà origine a un figlio, ovvero la madre. È usato spesso in contesti più elevati o poetici per sottolineare il ruolo materno con un tocco di rispetto e affetto. Conoscere questa parola arricchisce il proprio vocabolario, permettendo di esprimersi con eleganza e precisione anche in situazioni più raffinate.

Hai trovato la definizione "La genitrice" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

