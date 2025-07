Insignito d una medaglia nei cruciverba: la soluzione è Decorato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Insignito d una medaglia' è 'Decorato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DECORATO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Decorato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Decorato? Decorato indica qualcuno che ha ricevuto un riconoscimento ufficiale, come una medaglia o un'onorificenza, per meriti particolari. È spesso usato per descrivere persone insignite di premi o decorazioni in ambito militare, civile o sportivo. In sostanza, rappresenta chi è stato onorato pubblicamente per le proprie imprese o contributi, dimostrando merito e prestigio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Non c è medaglia che non l abbiaFregiare con una medagliaLa medaglia con cui vengono premiati i matematiciIl limite d età per vincere la medaglia FieldsUn lato da considerare: l altra della medaglia

Se "Insignito d una medaglia" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

