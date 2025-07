Ingannevole, infido nei cruciverba: la soluzione è Subdolo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ingannevole, infido' è 'Subdolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SUBDOLO

Curiosità e Significato di Subdolo

Perché la soluzione è Subdolo? Subdolo descrive qualcosa o qualcuno che agisce in modo astuto e ingannevole, nascondendo le proprie vere intenzioni. È un atteggiamento di chi si muove con furbizia e discrezione per ottenere vantaggi senza essere scoperto. Questa caratteristica può rivelarsi pericolosa, perché si cela dietro a comportamenti apparentemente innocenti. In breve, il subdolo sa come sorprenderci con strategie sottile e ingannevoli.

Come si scrive la soluzione Subdolo

Hai trovato la definizione "Ingannevole, infido" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

U Udine

B Bologna

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T U L M O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ULTIMO" ULTIMO

