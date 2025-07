I Neri gruppo vocale italiano che canta a cappella nei cruciverba: la soluzione è Per Caso

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I Neri gruppo vocale italiano che canta a cappella' è 'Per Caso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PER CASO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Per Caso? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Per Caso.

Perché la soluzione è Per Caso? Per caso è un'espressione italiana che indica qualcosa di inaspettato o fortuito, spesso quando si scopre qualcosa senza averlo cercato. È usata per sottolineare la casualità di un evento o di un incontro. Questa frase rende il linguaggio più spontaneo e naturale, dando un tocco di sorpresa alle conversazioni quotidiane. Insomma, si tratta di un modo semplice e comune per parlare di coincidenze fortuite.

Hai davanti la definizione "I Neri gruppo vocale italiano che canta a cappella" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

E Empoli

R Roma

C Como

A Ancona

S Savona

O Otranto

