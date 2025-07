Ha vistose coma palmate nei cruciverba: la soluzione è Alce

ALCE

Curiosità e Significato di Alce

Approfondisci la parola di 4 lettere Alce: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Alce? Alce è un grande mammifero erbivoro, appartenente alla famiglia dei cervidi, noto per le sue grandi corna a forma di ramificazioni. Vive principalmente nelle foreste e nelle zone montane dell'emisfero settentrionale. Il suo nome deriva dall'uso antico e quotidiano, ed è spesso associato a immagini di natura selvaggia e maestosa. È simbolo di forza e libertà nella cultura popolare.

Come si scrive la soluzione Alce

Se "Ha vistose coma palmate" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

