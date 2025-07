La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fior di villanzone' è 'Zotico' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZOTICO

Perché la soluzione è Zotico? Zotico indica una persona rozza, poco raffinata e un po' ignorante, spesso priva di educazione e modi eleganti. È usato per descrivere chi dimostra una certa grossolanità nel comportamento o nel linguaggio. Insomma, un termine che evidenzia una mancanza di raffinatezza culturale, rendendo chi lo possiede meno sofisticato e più semplice. Un aggettivo che racchiude un atteggiamento un po’ grezzo e volgare.

Z Zara

O Otranto

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

